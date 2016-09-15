Ринат Билялетдинов: В «Зенит» пришел Луческу. Похожий вариант подошел бы и «Краснодару»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что «Краснодару» подошел бы серьезный иностранный специалист на посту главного тренера. Напомним, ранее команду покинул Олег Кононов.

«В поисках тренера «Краснодару» нужно смотреть на преемственность стиля. Он приносил успех, менять его глупо. Да, команда не набирает очков, но такие периоды бывают у любого клуба, даже у самого звездного. Вариант с иностранным тренером? Если уж и зарубежный специалист, то он должен быть серьезным. В «Зенит» пришел Мирча Луческу – вопросов нет. Похожий вариант подошел бы и «Краснодару», – сказал Билялетдинов.