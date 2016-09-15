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  • Виталий Денисов: «Чувствуется, что в «Локомотив» вернулась легенда»

Виталий Денисов: «Чувствуется, что в «Локомотив» вернулась легенда»

15 сентября 2016, 13:13

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов в преддверии матча 7-го тура чемпионата России с «Уфой» рассказал, как в клубе восприняли возвращение Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников.

– Тренерский штаб уже говорил что-то по поводу следующего соперника – «Уфы»? Конкретные задачи, установки?

– Определенные наработки уже есть, но конкретика впереди, на теоретическом занятии, где нам все расскажут и будет разбор соперника.

– Следующий матч – первый домашний для Юрия Семина после долгожданного возвращения в «Локо». Все болельщики его очень ждут. У вас есть определенные мысли по этому поводу? Чувствуете, что в клуб вернулась любимая всеми легенда?

– По отношению окружающих, болельщиков и всех людей, которые работают в клубе, конечно, это сильно чувствуется. Да я и сам прекрасно знаю, кто такой Семин и кем он является для «Локомотива». Но, думаю, сам Юрий Павлович старается на этом не зацикливаться, а сосредоточивается на работе. А больше добавить нечего.

– После эмоциональной победы над «Краснодаром» команду психологически чуть отбросило назад – дерби проиграно. В этом отношении матч с «Уфой» приобретает особый смысл?

– Не сказал бы. Да, у команды случился определенный спад, всем вместе нужно из него выходить. Такое нередко случается в футболе. Не стоит загружаться, нужно усердно работать, анализировать свою игру и улучшать действия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Денисов Виталий Семин Юрий
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