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ЦСКА впервые не проиграл в Германии в матче Лиги чемпионов

15 сентября 2016, 06:14
34

ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях провел матч с «Байером» (2:2). Эта ничья стала для армейцев первой в череде поражений от немецких клубов на их полях в данном турнире. Ранее ЦСКА пять раз сыграл в гостях с командами Бундеслиги в рамках Лиги чемпионов, и каждый раз москвичи проигрывали.

Матчи ЦСКА с клубами Германии на выезде в Лиге чемпионов:
06.12.2006 «Гамбург» — ЦСКА — 3:2
15.09.2009 «Вольфсбург» — ЦСКА — 3:1
17.09.2013 «Бавария» — ЦСКА — 3:0
10.12.2014 «Бавария» — ЦСКА — 3:0
15.09.2015 «Вольфсбург» — ЦСКА — 1:0
14.09.2016 «Байер» — ЦСКА — 2:2

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (34)
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СОКОЛ САРАТОВ
1473909374
МОЛОДЦЫ МУЖИКИ
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Igornv
1473911774
Молодцы
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BoltCX
1473912404
плохой знак. прямо как со сборной.
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Аристократ Олжик
1473912486
Хоть кому то повезло
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Zenit-84
1473912976
Молодцы. армейцы!
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NEMETSRUS
1473913073
удачи и в будушем
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SunRomeS
1473914955
Камбек))) Красавцы!!! Продолжать и не расклеиваться!
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Дон-Батя
1473915446
Норм!!! Хороший матч!) Успехов в дальнейших матчах!
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4agaaa
1473915817
Уровень нашего футбола - ДАЖЕ В НИЧЬЮ СЫГРАЛИ с Европейским средничком! И это не только к цска относится, парни впереди много работы, а целью должно быть радость Байера и ему подобных, что даже в ничейку скатали с Русским клубом!!!
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Фан666
1473919862
Молодцы! Хороший камбек совершили в два мяча.
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