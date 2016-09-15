ЦСКА впервые не проиграл в Германии в матче Лиги чемпионов

ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях провел матч с «Байером» (2:2). Эта ничья стала для армейцев первой в череде поражений от немецких клубов на их полях в данном турнире. Ранее ЦСКА пять раз сыграл в гостях с командами Бундеслиги в рамках Лиги чемпионов, и каждый раз москвичи проигрывали.

Матчи ЦСКА с клубами Германии на выезде в Лиге чемпионов:

06.12.2006 «Гамбург» — ЦСКА — 3:2

15.09.2009 «Вольфсбург» — ЦСКА — 3:1

17.09.2013 «Бавария» — ЦСКА — 3:0

10.12.2014 «Бавария» — ЦСКА — 3:0

15.09.2015 «Вольфсбург» — ЦСКА — 1:0

14.09.2016 «Байер» — ЦСКА — 2:2