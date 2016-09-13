Аллегри: «Севилья» радикально изменилась со дня нашей последней встречи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

«Завтрашняя победа может стать для нас наилучшим стартом и позволит заложить фундамент для достижения первой цели сезона – выйти в плей-офф.

У нас сложный соперник. «Севилья» радикально изменилась со времени нашей последней встречи. Их главная сила – защита, сейчас они обороняются, атакуя. Кроме того, они обладают огромным международным опытом, свидетельство чему – их успехи в Лиге Европы», – сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Севилья» состоится в среду, 14 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.