Сампаоли: «Я не собираюсь отказываться от идеи атакующего футбола»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«К счастью, в футбол играют команды. Если бы дело было только в индивидуальностях, то «Ювентус» был бы сильнее. Но мы будем едины и посмотрим, что произойдет.

План такой же, как и на другие матчи. Я не собираюсь отказываться от идеи атакующего футбола, потому что так мы играем всегда, в каждой встрече. Некоторые тактические нюансы могут меняться, но общая концепция всегда одна и та же», – сказал Сампаоли.