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  • Черчесов принял участие в семинаре футбольных тренеров по итогам Евро-2016

Черчесов принял участие в семинаре футбольных тренеров по итогам Евро-2016

13 сентября 2016, 01:38
8

Наставник сборной России Станислав Черчесов принял участие в семинаре европейских тренеров в Париже, на котором был проведен детальный анализ чемпионата Европы-2016.

В рамках конференции, которую посетили представители 55 национальных ассоциаций, был опубликован технический отчет по Евро-2016, подготовленный техническими наблюдателями под руководством Алекса Фергюсона.

«Впечатления хорошие, удалось узнать много информативного. Хотя мы сами тоже просчитываем многие вещи, они иногда бывают недостаточно глубоки, и здесь мы много нового для себя услышали. Все это надо еще переварить и, естественно, сделать определенные выводы», – заявил Черчесов.

Источник: ТАСС
Россия Черчесов Станислав Фергюсон Алекс
Комментарии (8)
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ДСА
1473732739
Только зря время потерял.
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dimsok
1473743398
А смысл?
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bset
1473749628
Пролез таки в первый ряд)
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ВoВ
1473750319
Нормальный состав)))
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Stepanida
1473751168
ещё в первый ряд забрался..
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Сергей Свояк
1473754137
Спасибо за откровенность конечно, но занимать такие посты и потом удивляться новому, это по-меньшей мере - странно. Даже не логично.
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