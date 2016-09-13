Черчесов принял участие в семинаре футбольных тренеров по итогам Евро-2016

Наставник сборной России Станислав Черчесов принял участие в семинаре европейских тренеров в Париже, на котором был проведен детальный анализ чемпионата Европы-2016.

В рамках конференции, которую посетили представители 55 национальных ассоциаций, был опубликован технический отчет по Евро-2016, подготовленный техническими наблюдателями под руководством Алекса Фергюсона.

«Впечатления хорошие, удалось узнать много информативного. Хотя мы сами тоже просчитываем многие вещи, они иногда бывают недостаточно глубоки, и здесь мы много нового для себя услышали. Все это надо еще переварить и, естественно, сделать определенные выводы», – заявил Черчесов.