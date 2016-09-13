Анчелотти: «В «Ростове» нет звезд, но все готовы пахать за себя и партнеров»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом». Напомним, встреча пройдет завтра в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Ростов» против «Аякса» сыграл очень здорово. Поединок был непростым, и «Ростов» показал образец организованной игры в обороне. Звезд мирового класса там нет, зато «Ростов» демонстрирует отличное командное взаимодействие. Все готовы пахать за себя и за своих партнеров, участвовать в атакующих комбинациях и отрабатывать в защите», – отметил Анчелотти.