Ярмоленко: «С «Наполи» хочется сыграть как можно лучше»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

– Готовимся к «Наполи», как к обычной игре, ничего особенного. Уверен, ажиотаж будет большой, все же Лига чемпионов. Конечно, хочется выступить как можно лучше. Соберется много зрителей, нам, футболистам, очень хочется порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победным результатом. Приятно начинать турнир домашним матчем, и хорошо, что завершать также будем в родных стенах.

– Наверное, вы уже интересовались «Наполи». Что собой представляет эта команда?

– Нас всегда учили думать о ближайшем матче и сосредоточивать на нем все мысли. К итальянцам начали готовиться и разбирать их уже после поединка с «Шахтером». Конечно, я смотрел несколько игр «Наполи», видел, что эта команда любит контролировать мяч, имеет хорошую линию атаки. Это сбалансированная команда. Но «Днепр» в прошлом году уже показал, как можно их побеждать. Считаю, это хороший пример для нас.