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Ярмоленко: «С «Наполи» хочется сыграть как можно лучше»

12 сентября 2016, 19:16
3

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

– Готовимся к «Наполи», как к обычной игре, ничего особенного. Уверен, ажиотаж будет большой, все же Лига чемпионов. Конечно, хочется выступить как можно лучше. Соберется много зрителей, нам, футболистам, очень хочется порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победным результатом. Приятно начинать турнир домашним матчем, и хорошо, что завершать также будем в родных стенах.

– Наверное, вы уже интересовались «Наполи». Что собой представляет эта команда?

– Нас всегда учили думать о ближайшем матче и сосредоточивать на нем все мысли. К итальянцам начали готовиться и разбирать их уже после поединка с «Шахтером». Конечно, я смотрел несколько игр «Наполи», видел, что эта команда любит контролировать мяч, имеет хорошую линию атаки. Это сбалансированная команда. Но «Днепр» в прошлом году уже показал, как можно их побеждать. Считаю, это хороший пример для нас.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Лига чемпионов Динамо К Наполи Ярмоленко Андрей
Комментарии (3)
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Montenegro88
1473701196
Ждите привет от Милика! а ты ярмолская шлю...ка, иди суркис тебя ждет под своим столом.
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sdg34dc
1473704003
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - https://clck.ru/A6bXK
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Artemon9
1473706015
Forza Napoli
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