Промес: «Однажды я уже похоронил свою мечту, но поднялся и больше не хочу падать»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес признался, по какой причине он был вынужден покинуть академию «Аякса» 2008 году. По словам голландца, боссам амстердамского клуба надоело терпеть его длинный язык.

«У меня был длинный язык. Я всегда говорил, что думаю, но не всегда вовремя. При этом я был жадным на поле, не сомневался, что лучше других во всем мире играю в футбол. Ведь я был в академии «Аякса», о чем мечтает каждый голландский мальчик. Но в один момент мое поведение настолько достало окружающих, что меня выгнали.

Когда это случилось, я стал понимать, что на самом-то деле, у меня ничего нет. От дома меня не забирает автобус, мне нужно ехать на поезде, на который нет денег, мне негде кушать. Если честно, я плакал не один день. Я даже подумывал все бросить и закончить с футболом. Мне было очень тяжело. Это был очень опасный момент для меня – один неверный шаг, и ты на улице, но я стал бороться за мечту, слишком сильно я хотел играть в футбол.

У меня красивая жена, две дочки, если я начну вести себя иначе, я похороню не только свою мечту, но и свою жизнь. Однажды я уже сделал это и начал сначала. И поднялся. Но больше падать не хочу», – сказал Промес.