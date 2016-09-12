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  • Промес: «Однажды я уже похоронил свою мечту, но поднялся и больше не хочу падать»

Промес: «Однажды я уже похоронил свою мечту, но поднялся и больше не хочу падать»

12 сентября 2016, 12:55
10

Хавбек «Спартака» Квинси Промес признался, по какой причине он был вынужден покинуть академию «Аякса» 2008 году. По словам голландца, боссам амстердамского клуба надоело терпеть его длинный язык.

«У меня был длинный язык. Я всегда говорил, что думаю, но не всегда вовремя. При этом я был жадным на поле, не сомневался, что лучше других во всем мире играю в футбол. Ведь я был в академии «Аякса», о чем мечтает каждый голландский мальчик. Но в один момент мое поведение настолько достало окружающих, что меня выгнали.

Когда это случилось, я стал понимать, что на самом-то деле, у меня ничего нет. От дома меня не забирает автобус, мне нужно ехать на поезде, на который нет денег, мне негде кушать. Если честно, я плакал не один день. Я даже подумывал все бросить и закончить с футболом. Мне было очень тяжело. Это был очень опасный момент для меня – один неверный шаг, и ты на улице, но я стал бороться за мечту, слишком сильно я хотел играть в футбол.

У меня красивая жена, две дочки, если я начну вести себя иначе, я похороню не только свою мечту, но и свою жизнь. Однажды я уже сделал это и начал сначала. И поднялся. Но больше падать не хочу», – сказал Промес.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (10)
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nik55
1473675057
удачи тебе
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Алексей1988
1473680397
ты всего добился, играешь в тухлом чемпе, за тухлый клуб :)
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Igreks
1473683877
классно играешь. молодец.
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андрей андреев
1473686068
Такую ЗП себе выбил,что до конца сезона заработаешь денег до конца жизни хваатит
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Andrey160268
1473691155
Слова настоящего мужика! Удачи тебе!
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MaxSpartakM
1473695653
Не понимаю что здесь делаю болелы ЦСКА Зенита локо и тп людям! Вроде чисто спартаковский человек и не надо тут всякой тухлятиной раскидыватся
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