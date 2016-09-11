Марио Фернандес: «Чудесное ощущение, когда стадион полностью заполняется»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями о домашней победе над «Тереком» (3:0), а также рассказал об атмосфере на новом стадионе «Арена ЦСКА».

«Свершилось! Мы так долго этого ждали, наши желания наконец-то воплотились в реальность. Великолепный стадион, прекрасная атмосфера. Мы добились победы, что вдвойне приятно. ПФК ЦСКА обрел свой новый дом, все прошло великолепно. Чудесное ощущение, когда стадион полностью заполняется, и болельщики тебя гонят вперед с первой до последней минуты! Ты чувствуешь их дыхание, поддержку. Это непередаваемое ощущение радости», – заявил футболист.