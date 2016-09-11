Гончаренко: «Первый тайм матча против «Краснодара» хочется вычеркнуть»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 6-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (0:0). По словам специалиста, при своих болельщиках его команда должна была действовать активнее.

«Хотелось бы, чтобы мы при своих болельщиках, на своем поле гораздо более активно играли. Имею в виду первый тайм, его просто хочется вычеркнуть, играли очень замкнуто, в результате не переходили центр поля. Во втором тайме пробовали более активно сыграть. Где-то удавалось, где-то нет. Надо отметить удачную игру нашего вратаря – он вышел в первой игре в чемпионате и так сыграл», – заявил Гончаренко в интервью телеканалу «Наш футбол».