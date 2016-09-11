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  • Бубнов: «Казалось, что «Терек» отмечал открытие нового стадиона вместе с ЦСКА»

Бубнов: «Казалось, что «Терек» отмечал открытие нового стадиона вместе с ЦСКА»

11 сентября 2016, 06:04
25

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре «Терека» в матче с ЦСКА (0:3) в рамках 6-го тура РФПЛ. По мнению Бубнова, у грозненцев встречу провалили лидеры команды.

«В прошедшем матче с ЦСКА «Терек» произвел очень плохое впечатление. Казалось, что в первом тайме грозненцы отмечали открытие нового стадиона вместе с «армейцами». Уже в перерыве стало понятно, что у команды не было шансов. К тому же, «Терек» еще и остался в меньшинстве. В итоге команда сыграла очень слабо и по-настоящему разочаровала. Не совсем понятно, в чем причина такой невыразительной и безвольной игры, так как никаких предпосылок к этому, как казалось, не было. Да, была пауза в чемпионате. Да, болел главный тренер, однако грозненцы до этого и без Рахимова выигрывали. При этом обидно, что Родолфо, столп обороны, умудрился со знаком «минус» поучаствовать во всех трех голах, забитых в ворота «Терека». «Отличился» в плохом смысле слова и Семенов, получивший две желтых карточки, первая из которых была за разговоры.

Что же касается ЦСКА, то хорошо, что наконец сумел отличиться Траоре — это придаст уверенности накануне Лиги чемпионов. Хорошо выглядел Дзагоев — видно, что он окончательно восстановился после травмы. Как всегда, был активен Фернандес, неплохо смотрелся и Головин… В целом же армейцы победили, сыграв в своем привычном стиле и в свойственной им манере», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Бубнов Александр
Комментарии (25)
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Диктор
1473572872
Мне тоже показалось что Терек просто отдал игру.
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андрей андреев
1473573609
Да коню было ясно,договорняк
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Garrincha58
1473573882
грозненцы просто заранее знали что рви *опу или нет все равно судьи или еще что нибудь в этот день ЦСКА помогут Так что нет смысла тут рассуждать сдали не сдали ЦСКА на голову выше Терека Всем давно уже видно не вооруженным взглядом что Терек за сезон проводит матчей пять с усердием особенно против Зенита и Спартака а потом играют спустя рукава там никогда не было и не будет команды точно так же как и в Махачкале
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VIPded
1473577310
Ну хоть ЦСКА похвалил, что играли хорошо. )))
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Павел Амурский
1473577893
Договорняк чистейший.
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FCQ
1473578059
Договорняк.... в лиге чемпионов будет все видно
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BarStep
1473578625
А кто приходит на новоселье без подарка...
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bumer_moscow
1473578871
Под Рахимовым стул зашатался
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BAIv
1473581815
придется цска ответку отдавать в грозном
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bombardir70
1473590025
Очень похоже на договорняк,Терек даже не пытался не чего сделать против не какого ЦСКА,просто отбывали номер!
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