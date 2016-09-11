Бубнов: «Казалось, что «Терек» отмечал открытие нового стадиона вместе с ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре «Терека» в матче с ЦСКА (0:3) в рамках 6-го тура РФПЛ. По мнению Бубнова, у грозненцев встречу провалили лидеры команды.

«В прошедшем матче с ЦСКА «Терек» произвел очень плохое впечатление. Казалось, что в первом тайме грозненцы отмечали открытие нового стадиона вместе с «армейцами». Уже в перерыве стало понятно, что у команды не было шансов. К тому же, «Терек» еще и остался в меньшинстве. В итоге команда сыграла очень слабо и по-настоящему разочаровала. Не совсем понятно, в чем причина такой невыразительной и безвольной игры, так как никаких предпосылок к этому, как казалось, не было. Да, была пауза в чемпионате. Да, болел главный тренер, однако грозненцы до этого и без Рахимова выигрывали. При этом обидно, что Родолфо, столп обороны, умудрился со знаком «минус» поучаствовать во всех трех голах, забитых в ворота «Терека». «Отличился» в плохом смысле слова и Семенов, получивший две желтых карточки, первая из которых была за разговоры.

Что же касается ЦСКА, то хорошо, что наконец сумел отличиться Траоре — это придаст уверенности накануне Лиги чемпионов. Хорошо выглядел Дзагоев — видно, что он окончательно восстановился после травмы. Как всегда, был активен Фернандес, неплохо смотрелся и Головин… В целом же армейцы победили, сыграв в своем привычном стиле и в свойственной им манере», – заявил Бубнов.