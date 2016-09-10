Рахимов: «Могу ЦСКА поздравить со своим домом и победой»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча шестого тура РФПЛ против ЦСКА (0:3), который проходил на новом стадионе армейцев.

«Великолепный стадион. Думаю, что я выражу этими словами общее мнение. Хорошая атмосфера. Когда зрители близко, то ощущения самые приятные. Могу ЦСКА поздравить, что у команды есть свой дом. Поздравляю соперника с победой, как бы мне тяжело это сейчас не было.

Игра оставила двоякое впечатление. У армейцев ничего не получалось изначально. Но армейцы всегда делают длинные передачи за спину. Мы получили простой первый гол, такой же второй. Сегодня и третий гол привезли мы сами себе. Разница же кроется в исполнительском мастерстве. ЦСКА хорошо играл в одно-два касания, успевая нас разрывать», – передает слова Рахимова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.