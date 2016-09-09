Данильянц: «Было боевое крещение для новичков, они могут считать себя мужиками»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче шестого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Это было боевое крещение для всех новичков, очень рад, что ребята на характере сумели добиться победы в тяжелой игре. Все новички «Ростова» могут считать себя мужиками после сегодняшнего матча.

Безусовно, защита – это наша самая мощная линия, и для того, чтобы оборона хорошо играла, нужно восстановить ее целостность», – сказал Данильянц.

За ростовчан в этой встрече дебютировали защитники Папа Гуйе и Миха Мевля, а также полузащитник Андрей Препелицэ, чей гол стал победным.