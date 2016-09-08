Анчелотти: «На старте тренерской карьеры важна харизма. У Зидана она есть»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением о качествах наставника «Реала» Зинедина Зидана.

«Когда ты только начинаешь, очень важна харизма. Важно, чтобы тебя уважали за какие-то достижения в прошлом.

Каждый день – это тест для тренера. Игроки смотрят на тебя, слушают, и если им нравится, то все хорошо.

А если нет – ты немного теряешь. У Зидана есть харизма и знание. Он очень хорошо справляется.

Сейчас мы не очень много контактируем с ним. Иногда обмениваемся сообщениями, но мы в хороших отношениях. Он очень помог мне в Мадриде. Он прекрасно знает обстановку там», – сказал Анчелотти.

Напомним, Зидан был ассистентом итальянского специалиста, когда тот привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов в 2014 году.