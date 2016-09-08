Василий Березуцкий не знает, завершил ли карьеру в сборной России Игнашевич

Капитан сборной России Василий Березуцкий отметил что не может точно сказать, завершил ли карьеру в национальной команде Сергей Игнашевич. Футболист не исключил, что и сам может в скором времени прекратить играть за сборную.

«Конечно, тяжело играть без Игнашевича. Сергей – профессиональный футболист, спортсмен. Игрок очень высокого уровня. Но ничто не вечно под луной… Не знаю, закончил ли Игнашевич карьеру в сборной или нет. В любом случае возраст, безусловно, сказывается… Вы знаете, эту ситуацию могу проецировать и на себя. Меня, возможно, это ждет в скором времени. Никто же не предскажет, через месяц это случится или через год и так далее. Это жизнь, ничего не поделаешь», – заявил Березуцкий.