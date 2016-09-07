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  • Павлюченко извинился перед клубом и болельщиками за инцидент на дороге

Павлюченко извинился перед клубом и болельщиками за инцидент на дороге

7 сентября 2016, 21:41
16

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко принес клубу и болельщикам извинения за свое поведение во время конфликта на дороге в Екатеринбурге.

«О причинах того, что произошло в понедельник, могу сказать одно: не уступили друг другу дорогу, водитель ВАЗа мне, а я – ему. Да, вышли из машин, поругались немного. Но никакой драки, о чем многие пишут, не было! Решили все словесно, может, потолкались чуть-чуть, но это ерунда, небольшой конфликт, который быстро закончился. Мне очень жаль, что так произошло. Обидно, что из этого пытаются делать какой-то скандал. Хочу извиниться за эту ситуацию перед клубом и его болельщиками!», – сказал Павлюченко.

Ранее футболист назвал кадры с места происшествия «фотошопом».

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (16)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473274413
С легкой руки КокоМамая был создан прецедент и теперь все пинальщики мяча будут извиняться за свое поведение вне поля. Им "дОлжно статься" стыдно, а нам приятно).
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olic29ivica
1473275153
Было бы за что извиняться, журналюги любят из мухи слона слепить
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Фан666
1473278876
Можно ещё перед Рамзаном извиниться, точно хуже не будет
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Иван872
1473282168
мда
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VIPded
1473284239
Как же любят позориться публичные личности...(((
Ответить
NapaS
1473285041
с кем не бывает ситуация жизненная как мусор выносить, поэтому написали, чтобы хоть что-то написать
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Superviser77
1473294792
Походу с болелой другого клуба встретился))))
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kupryaev
1473296104
больше чем уверен,что ничего и не было...в наш век если что то происходит,тем более в таком людном месте ,то съемки с разных ракурсов мобильными телефонами уже давно бы весь интернет облетели..пустышка
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+50/-50
1473309178
А он что, не знает что ВАЗу надо дорогу уступать. Привыкли ездить на иностранном автохламе и распальцовкой заниматься.
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rubinovyi2
1473313175
Жги Ромка еще! Для поднятия рейтинга,все способы хороши!
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