Павлюченко извинился перед клубом и болельщиками за инцидент на дороге

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко принес клубу и болельщикам извинения за свое поведение во время конфликта на дороге в Екатеринбурге.

«О причинах того, что произошло в понедельник, могу сказать одно: не уступили друг другу дорогу, водитель ВАЗа мне, а я – ему. Да, вышли из машин, поругались немного. Но никакой драки, о чем многие пишут, не было! Решили все словесно, может, потолкались чуть-чуть, но это ерунда, небольшой конфликт, который быстро закончился. Мне очень жаль, что так произошло. Обидно, что из этого пытаются делать какой-то скандал. Хочу извиниться за эту ситуацию перед клубом и его болельщиками!», – сказал Павлюченко.

Ранее футболист назвал кадры с места происшествия «фотошопом».