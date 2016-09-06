«Челси» зимой может расстаться с Ивановичем

Карьера защитника Бранислава Ивановича в «Челси», по всей видимости, может завершиться в начале следующего года, когда откроется зимнее трансферное окно. По информации источника, 32-летний игрок не входит в дальнейшие планы наставника синих Антонио Конте.

Итальянский специалист намерен задействовать на правом фланге защиты Сезара Аспиликуэту, поэтому сербу придется сильно постараться, чтобы завоевать место в основном составе. Кроме того, летом лондонский клуб пополнили еще двое игроков обороны – Давид Луис из «ПСЖ» и Маркос Алонсо из «Фиорентины».

Таким образом, места на поле Ивановичу практически не остается. По этой причине «Челси» может продать футболиста грядущей зимой, либо же дождаться окончания сезона и отпустить его бесплатно по истечении срока контракта. Трансферная стоимость защитника оценивается в 8,5 миллионов фунтов стерлингов.