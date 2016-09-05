ЦСКА получил разрешение на проведение матчей Лиги чемпионов на новом стадионе

ЦСКА получил от УЕФА разрешение на проведение домашних игр Лиги чемпионов на своем новом стадионе. Напомним, арена красно-синих была сдана в эксплуатацию в прошлом месяце и уже успела принять товарищескую встречу армейцев с «Торпедо» (3:0). Первый официальный поединок на «Арене ЦСКА» состоится 10 сентября в рамках шестого тура РФПЛ.

«Матчи ЦСКА пройдут на следующей площадке: «Стадион ЦСКА, Москва», – сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, что стартовый домашний матч группового раунда Лиги чемпионов подопечные Леонида Слуцкого проведут 27 сентября против «Тоттенхэма».