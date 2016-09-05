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ЦСКА получил разрешение на проведение матчей Лиги чемпионов на новом стадионе

5 сентября 2016, 15:36
16

ЦСКА получил от УЕФА разрешение на проведение домашних игр Лиги чемпионов на своем новом стадионе. Напомним, арена красно-синих была сдана в эксплуатацию в прошлом месяце и уже успела принять товарищескую встречу армейцев с «Торпедо» (3:0). Первый официальный поединок на «Арене ЦСКА» состоится 10 сентября в рамках шестого тура РФПЛ.

«Матчи ЦСКА пройдут на следующей площадке: «Стадион ЦСКА, Москва», – сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, что стартовый домашний матч группового раунда Лиги чемпионов подопечные Леонида Слуцкого проведут 27 сентября против «Тоттенхэма».

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (16)
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007abdul007
1473079958
а когда открывашка примет лч???
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Parham
1473079959
Отличная новость!! Желаю лучших результатов( по сравнению с прошлыми), особенно в ЛЧ !
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hunta
1473081347
В добрый путь!...
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fantom23
1473081607
Здорово!
Ответить
Павел Амурский
1473082062
А зрителей допустят?
Ответить
Тraumtanzеr
1473086100
Сортир арена)
Ответить
АртурZaСМ
1473087758
Кони))), примите поздравления от спартача)))...
Ответить
SANY/S
1473088372
хоть теперь в Москве можно на нормальные стадионы ходить
Ответить
товрос
1473089806
ВОТ БЫ СМЕШНО БЫЛО ЕСЛИ БЫ НЕ ПОЛУЧИЛ!!! БУ-ГА-ГА
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KalterJax
1473090243
Спартак обзавёлся своим стадионом , теперь вот и ЦСКА) Слава богу) теперь наш газон никто попусту топтать и изнашивать не будет)
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