Перес намерен подписать Доннарумму, Зидан видит в воротах «Реала» своего сына

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов «Реала».

Сообщается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес высоко оценивает игру 17-летнего голкипера, который недавно дебютировал за национальную команду, и видит в нем преемника Кейлора Наваса.

При этом источник отмечает, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предпочитает Доннарумме своего 18-летнего сына Люка, который играл за сборные Франции разных возрастов и является воспитанником мадридцев.