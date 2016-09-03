«Барселона» собирается судиться с «Сантосом» из-за Барбозу

«Барселона» намерена обжаловать переход нападающего Габриэла Барбозу из «Сантоса» в «Интер».

Сообщается, что каталонский клуб достиг договоренности о переходе Барбозу еще в 2013 году. «Сантос» утверждает, что 29 августа нынешнего года они отправили «Барселоне» все надлежащие документы относительно трансфера игрока. Однако на следующий день футболист перешел в «Интер».

«Барселона» настаивает на том, что полученные документы по Барбозу были составлены некорректно, а «Сантос» не имел права заключать сделку с «Интером».

По мнению каталонцев, бразильский клуб намеренно допустил ошибки в трансферных бумагах, чтобы сорвать переход Барбозу. По информации источника, «Барселона» будет жаловаться в ФИФА и требовать компенсации.