Черчесов: «Порой приходится играть, с которыми просто можем сыграть, а не с кем хотим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в соперники национальной команды по товарищеским матчам подбираются соперники с учетом возможных конкурентов на предстоящем чемпионате мира-2018.

«Мы каждый день на эти темы разговариваем. И Турция, и Гана – достойные соперники. Чуть-чуть разные – мы ведь готовимся к чемпионату мира, где нам в группу могут попасть те же африканцы, и мы все это просчитываем. Другое дело, что не так легко подбирать соперников. Можно настаивать на чем угодно, но правда жизни иногда оказывается иной. Порой надо играть с теми оппонентами, с которыми просто можем сыграть. А не с кем хотим.

У нас сложный момент – мы не участвуем в отборочной группе вне конкурса, как это должно было быть. И выбирать приходится по принципу – с кем можно. Иногда этот выбор есть, иногда – нет. В этом плане я понимаю нашу федерацию, и здесь у нас не должно быть никаких разногласий», – заявил Черчесов.