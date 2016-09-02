Черчесов: «Если вы сегодня меня спросите, как будем играть с Ганой, – не смогу ответить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями об игровой схеме с тремя центральными защитниками, которую он использовал в товарищеском матче против Турции (0:0).

– Дело в том, что, если брать схему в два центральных защитника, то Василий Березуцкий не играл в паре ни с Новосельцевым, ни с Нойштедтером (кроме нескольких минут в Инсбруке против чехов после выхода на замену), ни с Кутеповым, ни с Семеновым. То есть мы сами не знали, как это будет выглядеть. Вот и решили выпустить связку Кудряшов – Новосельцев в рамках той модели, к которой они в «Ростове» привычны. Плюс Березуцкий знаком с этой системой, он еще много лет назад в ЦСКА по ней играл. По части организации, подсказа они выглядели достаточно монолитно. Была, впрочем, и парочка огрехов, особенно в организации атаки. Но это нормально.

– То есть теперь вы видите эту схему на будущее как регулярную?

– Не могу сказать. Если вы сегодня меня спросите, как будем играть с Ганой, – не смогу ответить. Во-первых, вновь будут медицинские тесты, сдача крови, и из ее показателей тоже будем исходить. Кстати, мы и перед игрой с Турцией учитывали эти вещи – кто как восстановился после тура. Те же спартаковцы закончили игру с «Анжи» 28-го в 11 вечера – то есть фактически 29-го. А 31-го – уже игра в Анталье. Перед Ганой, в отличие от первого матча, все будут под общим знаменателем. Посмотрим, кто как готов, изучим Гану – и из всего этого будем исходить, – сказал Черчесов.