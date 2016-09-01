Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Все-таки интеллект у наших футболистов достаточно высок»

Черчесов: «Все-таки интеллект у наших футболистов достаточно высок»

1 сентября 2016, 23:20
13

Главный тренер сборной РоссииСтанислав Черчесов поделился впечатлениями о работе с командой по итогам подготовки к товарищескому матчу против Турции (0:0) и самой игры.

«Все-таки интеллект у наших футболистов достаточно высок. Сначала на поле, а потом на теории мы показали им какие-то вещи. И обменялись мнениями. Был не монолог главного тренера, а диалог, где каждый, если ему что-то было непонятно, спрашивал. Затрагивали эти моменты и в индивидуальных беседах. Как я уже говорил, в условиях такого дефицита времени избрали блочный принцип. Команда должна была быть объединена одной идеей – и думаю, что-то в этом плане получилось.

Другое дело, что хотелось бы прибавлять по части интенсивности, быстрых переключений от обороны к атаке и из атаки к обороне – того, чего требует современный футбол. Планировали прессинг: порой он нам удавался даже на чужой половине поля. Но в какие-то моменты из него выпадал один игрок, в какие-то – другой, и из-за этого цельности в этом отношении не было», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1472761767
Наверное, Вася Б. не принимал участие
Ответить
Valeron 2705
1472762206
На твоем фоне возможно. А если судить, потому, что некоторые из них писали в Твиттерах и т.д., интеллекта у них не больше обезьяны.
Ответить
fakel-vrn
1472764838
интересно...как бы наши игроки ..с высокими интеллектом сыграли против гибралтара)
Ответить
multiscan
1472765712
ИнтИлеХт наших футболёров действительно высок! Ведь его требуется весьма много, для подсчёта получаемого(но не зарабатываемого) бабла и траты его на дорогущие шампанское и авто!
Ответить
URBASS
1472768083
нет ребята. как ходили пешком, так и ходят. нет плеймекера,отсюда и вся беда
Ответить
frickmaster
1472779631
ржу
Ответить
galem72
1472788044
С такой унылой игрой и примитивной техникой нужно в шахматы рубиться. Как раз "интеллект" пригодится.
Ответить
Reaktiv_05@mail.ru
1472790251
Каждый тренер так говорит с приходом в сборную...у турции не смогли выиграть...все на сто процентов уверены что на ЧМ россия не выйдет из группы.. Это вы увидите
Ответить
zadira56
1472791662
Ничего в игре сборной не поменялось.Как не умели играть,так и продолжают не уметь.В этом плане даже прогресс виден)
Ответить
Beim
1472796195
Хм интересно, а кто такой Черчесов экстросенс? Или тренер? Или пустозвон? Чем он интелект измеряет? С собой сравнивает? Ему нужно игру ставить конкурентно способную с грандами, тк чм будет домашний, а он туман через прессу раздувает
Ответить
Главные новости
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
3
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
4
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
9
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
3
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
11:49
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
9
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
3
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
3
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+