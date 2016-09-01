Черчесов: «Все-таки интеллект у наших футболистов достаточно высок»

Главный тренер сборной России​ Станислав Черчесов поделился впечатлениями о работе с командой по итогам подготовки к товарищескому матчу против Турции (0:0) и самой игры.

«Все-таки интеллект у наших футболистов достаточно высок. Сначала на поле, а потом на теории мы показали им какие-то вещи. И обменялись мнениями. Был не монолог главного тренера, а диалог, где каждый, если ему что-то было непонятно, спрашивал. Затрагивали эти моменты и в индивидуальных беседах. Как я уже говорил, в условиях такого дефицита времени избрали блочный принцип. Команда должна была быть объединена одной идеей – и думаю, что-то в этом плане получилось.

Другое дело, что хотелось бы прибавлять по части интенсивности, быстрых переключений от обороны к атаке и из атаки к обороне – того, чего требует современный футбол. Планировали прессинг: порой он нам удавался даже на чужой половине поля. Но в какие-то моменты из него выпадал один игрок, в какие-то – другой, и из-за этого цельности в этом отношении не было», – сказал Черчесов.