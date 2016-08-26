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Саввиди продолжит финансировать «Ростов»

26 августа 2016, 13:46
25

Бизнесмен Иван Саввиди продолжит оказывать финансовую помощь «Ростову». При этом отмечается, что Курбан Бердыев вряд ли останется в команде на правах консультанта из-за не слишком хороших отношений со спонсором.

Напомним, 64-летний наставник покинул пост главного тренера желто-синих после ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Андерлехтом». При этом, специалист продолжил выступать в качестве консультанта донской команды в играх раунда плей-офф с «Аяксом», а также во встрече четвертого тура РФПЛ против «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (25)
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justozavr
1472208615
то это влияет, то не влияет. То останется, то не останется.. Ромашка какая-то. Саввиди - пёс
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Андрей Ермошин
1472208775
Насчет финансирования - хорошо, насчет Бердыева - очень плохо.
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семечкин
1472211884
Курбан сказал, что Саввиди для него больше не существует... Саввиди хочет( или имеет право?) финансировать Ростов... если Курбан Бекиевич не пойдёт на попятную, что я совершенно исключаю, то финансирование Саввиди выйдет Ростову боком, потому что некоторые игроки пришли в нищий Ростов только ради Бердыева и даже если Ростов продолжит "удивлять", то переход Азмуна-Нобоа и Ко. в европейские клубы-дело времени.... ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНАЯ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ СКАЗКА....
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андрей андреев
1472212233
На Ростовском сайте читал-Саввиди будет спонсировать,но просит руководство"Ростова" не оскорблять его(Саввиди) может и договорятся
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Kitoboy_161
1472214061
В общем, не паникуйте раньше времени. Кругом все врут и недоговаривают. Ждём официальных заявлений и подписанных контрактов!
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Rustam27
1472214919
Команда процветает , народ поддерживает, есть результат в Европе. Интересно куда же смотрят губернатор Ростова ??? Разве сложно найти нормальных спонсоров ?
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cska-62
1472216062
Если в Кремле действительно заботятся о престиже страны, а не только об откатах, заносах и распилах, то достаточно одного телефонного звонка оттуда Ивану Саввиди и все проблемы моментально решатся! Такой у нас феодально-крепостной якобы бизнес... Увы... Но Бердыев вернётся на пост главного тренера "Ростова" и реально сможет побороться за выход из группы в Лиге Чемпионов, а не только за 3 место в группе с попаданием в Лигу Европы. Последнее возможно и без его непосредственного руководства, а вот первое - вряд ли...
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_Kesh_Suntar_
1472225036
Ростов трансфер где!? Хотя бы аренды! Проход евро кубки на (ЛЧ) шансов увеличились на подписание (трансфер...., покупки).
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Вомбат
1472233045
Савиди остается в спонсорах очевидно ввиду неожиданного (для него) выхода Ростова в ЛЧ , но надолго ли и в каком объеме будет спонсорская помощь за сезон не говорится. Думаю, что много меньше, чем 15 млн евро, которые Ростов должен получить от УЕФА. А когда Ростов вылетит из еврокубков Савиди уйдет. Так что это пока выглядит несерьезно. А вот возвращение Бердыева было бы всерьез и надолго.
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