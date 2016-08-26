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Семин назначен главным тренером «Локомотива»

26 августа 2016, 13:15
32

Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в третий раз в карьере назначен на пост главного тренера железнодорожников. По информации источника, руководство красно-зеленых выбирало между ним и бывшим рулевым «Ростова» Курбаном Бердыевым, и в результате решило остановиться на специалисте, дважды приводившем «Локо» к победе в чемпионате России.

В настоящее время Семин находится на базе команды в Баковке, где принимает дела. Напомним, сегодня исполняющий обязанности главного тренера железнодорожников Олег Пашинин не смог провести утреннюю тренировку якобы из-за болезни.

Помимо двух чемпионств с «Локомотивом» в активе 69-летнего тренера также четыре национальных кубка и два Суперкубка России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (32)
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Rzn_za_cska
1472206563
и тут татарина кинули))))))
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андрей андреев
1472206734
Губер,блин,подписывай контракт с Бердыевым
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acer2003
1472206752
Если это не утка, будет очень интересно посмотреть, чем закончится третий вход Палыча в одну и туже реку !? Удачи ему !!!
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talgatnurzhanov2006
1472207028
Бердыев в пролёте опять, остался только Ростов.
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juvseriy
1472207257
Толку не будет
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Snek
1472207620
шпалыча быстро уволят, он любит стабильный состав, наигранный, вырашенный и построенный самостоятельно, а на это нужны годы, локо не даст их лет никому.
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loko-the_best
1472207963
Вот и славненько)
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Dgad
1472208057
Палыч возвращается в родной Локомотив, и это хорошо,)
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chempion_cska
1472208065
Справедливое назначение! Удачи Юрию Семину, но не в матчах с ЦСКА!
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evgeniykaras
1472208281
Не знаю что да как! Но после второго раза уже не стоит брать третий, по его работе с командами после Локо и Динамо он себя изжил, здулся не чего толком не где не получается так что он не надолго в локо! Конечно же для клуба и для чемпионато лучшебы я ошибался!
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