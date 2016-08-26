Семин назначен главным тренером «Локомотива»

Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в третий раз в карьере назначен на пост главного тренера железнодорожников. По информации источника, руководство красно-зеленых выбирало между ним и бывшим рулевым «Ростова» Курбаном Бердыевым, и в результате решило остановиться на специалисте, дважды приводившем «Локо» к победе в чемпионате России.

В настоящее время Семин находится на базе команды в Баковке, где принимает дела. Напомним, сегодня исполняющий обязанности главного тренера железнодорожников Олег Пашинин не смог провести утреннюю тренировку якобы из-за болезни.

Помимо двух чемпионств с «Локомотивом» в активе 69-летнего тренера также четыре национальных кубка и два Суперкубка России.