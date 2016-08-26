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Покеттино: «ЦСКА обладает очень сильным составом»

26 августа 2016, 07:14
20

По мнению наставника «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, групповой этап Лиги чемпионов не может быть простым ни при каких раскладах. Напомним, что на этой стадии лондонцам предстоит сыграть с ЦСКА, «Монако» и «Байером».

«Мы отлично понимаем, что с российскими клубами всегда сложно играть, и ЦСКА, несомненно, обладает очень сильным составом. В прошлой Лиге Европы мы встречались с «Боруссией» и знаем, насколько хорошо играют в международных турнирах немецкие клубы. Хорошо представляем и силу «Монако». Будет сложно, но в Лиге чемпионов так всегда» – отметил специалист.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (20)
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luke-c1
1472185512
Наверное речь идет о защите?)
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yorgenbarenz
1472188658
Да,вам не позавидуешь.Лучше не приезжайте в Москву.
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alexis02lion
1472189327
Объективно. Умный тренер заранее говорит о том, что все соперники тяжёлые. Это у нас все сразу ЦСКА как всегда на вылет, а тут главное чтоб настрой был. У шпор как настроя нет и недооценка, то почти любому могут слить.
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Kosmotoga
1472190553
Покетино лукавит.Сильный состав по уровню РПЛ но не ЛЧ. Что делал уэльс с защитой нашей на евро надеюсь он посмотрит.
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nemolod
1472192753
Сильный состав и сильная команда-это не одно и то же!
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gor77
1472192943
Сейчас все тренеры из всех групп будут делать реверансы в адрес соперников! Это просто тренерская дипломатия!!! А группа очень хорошая!!!
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С-Пб on-line
1472193089
О блеать, главное чтобы от таких слов лёня не поплыл от безумства
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Фан666
1472193845
Конечно неплохой состав! Вратарь в каждом матче пропускает, защитникам по 37 лет, а нападающий вообще один единственный в заявке и тот Траоре, ну есть ещё Странберг.
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firs04
1472194814
Сначала все поют песни о наших. А наши слушая своими ушами, думают что их боятся. В итоге 4 место в группе
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Rzn_za_cska
1472196549
Уроды вы все злые
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