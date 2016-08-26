Покеттино: «ЦСКА обладает очень сильным составом»

По мнению наставника «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, групповой этап Лиги чемпионов не может быть простым ни при каких раскладах. Напомним, что на этой стадии лондонцам предстоит сыграть с ЦСКА, «Монако» и «Байером».

«Мы отлично понимаем, что с российскими клубами всегда сложно играть, и ЦСКА, несомненно, обладает очень сильным составом. В прошлой Лиге Европы мы встречались с «Боруссией» и знаем, насколько хорошо играют в международных турнирах немецкие клубы. Хорошо представляем и силу «Монако». Будет сложно, но в Лиге чемпионов так всегда» – отметил специалист.