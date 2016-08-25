ЦСКА и «Ростов» начнут Лигу чемпионов в Германии

Стало известно расписание группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА в группе Е начнет свои выступления матчем против «Байера», а «Ростов» в группе D – поединком с «Баварией». Оба матча состоятся в Германии.

1-й тур

13 сентября

«Бавария» – «Ростов»

14 сентября

«Байер» – ЦСКА

2-й тур

27 сентября

ЦСКА – «Тоттенхэм»

28 сентября

«Ростов» – ПСВ

3-й тур

18 октября

ЦСКА – «Монако»

19 октября

«Ростов» – «Атлетико»

4-й тур

1 ноября

«Атлетико» – «Ростов»

2 ноября

«Монако» – ЦСКА

5-й тур

22 ноября

ЦСКА – «Байер»

23 ноября

«Ростов» – «Бавария»

6-й тур

6 декабря

ПСВ – «Ростов»

7 декабря

«Тоттенхэм» – ЦСКА