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ЦСКА и «Ростов» начнут Лигу чемпионов в Германии

25 августа 2016, 21:42
14

Стало известно расписание группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА в группе Е начнет свои выступления матчем против «Байера», а «Ростов» в группе D – поединком с «Баварией». Оба матча состоятся в Германии.

1-й тур

13 сентября

«Бавария» – «Ростов»

14 сентября

«Байер» – ЦСКА

2-й тур

27 сентября

ЦСКА – «Тоттенхэм»

28 сентября

«Ростов» – ПСВ

3-й тур

18 октября

ЦСКА – «Монако»

19 октября

«Ростов» – «Атлетико»

4-й тур

1 ноября

«Атлетико» – «Ростов»

2 ноября

«Монако» – ЦСКА

5-й тур

22 ноября

ЦСКА – «Байер»

23 ноября

«Ростов» – «Бавария»

6-й тур

6 декабря

ПСВ – «Ростов»

7 декабря

«Тоттенхэм» – ЦСКА

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (14)
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compka
1472152684
Желаю побед всем российским клубам во всех турнирах.
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valencia 45
1472159015
Немцы выграют
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VikNMar
1472159018
Надо устроить немцам май 45-го года ........
Ответить
КАРАТ
1472159164
Ростов даст бой Баварии
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A.A.Anzor
1472159551
повезло ростовчанам
Ответить
dsg43t
1472166080
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/c9dLk
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vgarakh
1472197571
Да, сразу в полымя, но Ростов выстоит, ему не привыкать.
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МЯСО87
1472212138
Да... тяжко будет нашим. Но удачи в любом случае желаю это честь страны!
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