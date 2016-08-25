ЦСКА и «Ростов» начнут Лигу чемпионов в Германии

Стало известно расписание группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА в группе Е начнет свои выступления матчем против «Байера», а «Ростов» в группе D – поединком с «Баварией». Оба матча состоятся в Германии.
1-й тур
13 сентября
«Бавария» – «Ростов»
14 сентября
«Байер» – ЦСКА
2-й тур
27 сентября
ЦСКА – «Тоттенхэм»
28 сентября
«Ростов» – ПСВ
3-й тур
18 октября
ЦСКА – «Монако»
19 октября
«Ростов» – «Атлетико»
4-й тур
1 ноября
«Атлетико» – «Ростов»
2 ноября
«Монако» – ЦСКА
5-й тур
22 ноября
ЦСКА – «Байер»
23 ноября
«Ростов» – «Бавария»
6-й тур
6 декабря
ПСВ – «Ростов»
7 декабря
«Тоттенхэм» – ЦСКА
Источник: Бомбардир.ру