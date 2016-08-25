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Газзаев: «После провала на Евро-2016 Мутко должен был уйти»

25 августа 2016, 14:16
5

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев подверг критике работу нынешнего главы организации Виталия Мутко.

«Чемпионат мира все ближе. А мы до сих пор не понимаем, кто может заменить Игнашевича и Березуцких. Когда президент РФС заявляет, что у нас «такого уровня игроки», значит, он не понимает футбол. Игроки хорошие, просто с ними надо работать, заниматься. Нельзя всю вину сваливать на них. И не только Слуцкий должен был писать заявление после провала, но и президент РФС. Однако ему, видимо, министр спорта запретил», – отметил Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Газзаев Валерий Мутко Виталий
Комментарии (5)
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SandersMax
1472124343
обязан
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Rustam27
1472124973
Путину надо давит, чтобы гнал всех этих коррупционеров
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Молчуновский
1472126289
Газзаев: «После провала на Евро-2016 Мутко должен был уйти, а я прийти. Я тоже хочу в раздевалке с игроками пиво пить, а он бл. не уходит. Вот су..»
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subbotaspartak
1472127949
Ну что вы говорите, Мудко сейчас в зените, Какие он награды Привёз с Олимпиады!.. Теперь вот инвалиды К нему все без обиды. Он сделал всё что можно Красиво, осторожно. Безвредно своей роже
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Виталич
1472139941
пес рвется к бобосам..всех обсерает
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