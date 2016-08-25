Газзаев: «После провала на Евро-2016 Мутко должен был уйти»

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев подверг критике работу нынешнего главы организации Виталия Мутко.

«Чемпионат мира все ближе. А мы до сих пор не понимаем, кто может заменить Игнашевича и Березуцких. Когда президент РФС заявляет, что у нас «такого уровня игроки», значит, он не понимает футбол. Игроки хорошие, просто с ними надо работать, заниматься. Нельзя всю вину сваливать на них. И не только Слуцкий должен был писать заявление после провала, но и президент РФС. Однако ему, видимо, министр спорта запретил», – отметил Газзаев.