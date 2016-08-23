Газизов: «Гончаренко продолжает готовить «Уфу» к следующим матчам»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что наставник Виктор Гончаренко не собирается покидать клуб и продолжает готовить уфимцев к ближайшим поединкам РФПЛ. Сегодня появилась информация, что белорусский специалист может быть уволен со своего поста по причине неудачного старта сезона. Кроме того, СМИ сообщили о вероятном назначении Гончаренко в софийский ЦСКА.

«Это какая-то «утка». Мы не в курсе. Гончаренко продолжает готовить команду к следующим матчам.

Не хотел бы говорить по старту сезона. Начало чемпионата, всякое бывает. Я вижу, что у команды есть прорыв в игре, а очки придут», – сказал Газизов.