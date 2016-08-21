Серия А. «Наполи» не смог обыграть «Пескару», «Интер» уступил «Кьево» и другие результаты

В 1-м туре Серии А состоялись еще семь матчей. «Наполи» на выезде не смог обыграть «Пескару». Победы в этот игровой день одержали «Сампдория», «Сассуоло», «Кьево», «Дженоа», «Болонья» и «Лацио».

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

Эмполи – Сампдория – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мюриэль, 37.

Пескара – Наполи – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Бенали, 8; 2:0 – Капрари, 35; 2:1 – Мертенс, 60; 2:2 – Мертенс, 63.

Палермо – Сассуоло – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Берарди, 31.

Кьево – Интер – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бирса, 49; 2:0 – Бирса, 81.

Дженоа – Кальяри – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Борьелло, 66; 1:1 – Нтчам, 78; 2:1 – Лаксальт, 79; 3:1 – Ригони, 88.

Болонья – Кротоне – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дестро, 86.

Аталанта – Лацио – 3:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Иммобиле, 15; 0:2 – Худт, 20; 0:3 – Ломбарди, 33; 1:3 – Кессие, 63; 2:3 – Кессие, 67; 2:4 – Катальди, 89; 3:4 – Петанья, 90.