Фернандес: «Я уже учу русский язык»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился своими впечатлениями от вызова в состав национальной команды.

— На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Это мотивировало вас дополнительно?

— Да, приятно, что он выбрал в этот день для просмотра именно нашу игру. Я получил приглашение в сборную России, надеюсь помочь ей играть лучше и добиваться высоких результатов.

— Вы в курсе, что болельщики недовольны тем, что вы еще не говорите по-русски? Обещаете выучить язык, петь российский гимн на ЧМ-2018?

— Конечно, обещаю! Я знаю, как это важно и уже учу русский язык. Вы услышите, как я говорю по-русски.