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Фернандес: «Я уже учу русский язык»

21 августа 2016, 22:47
16

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился своими впечатлениями от вызова в состав национальной команды.

— На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Это мотивировало вас дополнительно?

— Да, приятно, что он выбрал в этот день для просмотра именно нашу игру. Я получил приглашение в сборную России, надеюсь помочь ей играть лучше и добиваться высоких результатов.

— Вы в курсе, что болельщики недовольны тем, что вы еще не говорите по-русски? Обещаете выучить язык, петь российский гимн на ЧМ-2018?

— Конечно, обещаю! Я знаю, как это важно и уже учу русский язык. Вы услышите, как я говорю по-русски.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (16)
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lex_ex
1471813244
Удачи!!!
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Mirak92
1471813493
Молодец!Уважаю!
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Munez89
1471813764
Столько времени провести в составе ЦСКА и ещё не знать русский?
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Essence
1471815543
Марио,конечно,хорош,мне лично нравится этот игрок,но за державу обидно.Чтобы пробиться в основной состав команды-нужно денег всовывать,а на одном таланте далеко не проедешь.
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STAFOR13
1471817666
Марио боец, самое хорошо что он может и в центре обороны играть, только его можно в сборную из легов,зачем нужен был Гиля хз, вратарей у нас куча, тот же Митрюшкин, Селихов, Крицюк, Беленов ну и незаменимый на сегоднешний день номер 1 Акинфеев, на евро он показал что он мужик и "один" выходил на поле против команд, так же как и вывел на это евро сделав сумашедший сейв против шведов
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ПФК ЦСКА Моscow
1471848421
удачи в освоении)
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FanatSerj
1471850181
Вообще пох, будет он по русски говорить или нет, важно как он играть будет за сборную, а остальное это лишь приятные мелочи
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ilya43rus
1471851462
Боец
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yorgenbarenz
1471878272
Молодец,учи.Если какие слова не сможешь выговаривать-обращайся,мы тут все грамотные,научим ...гм.
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Grandias
1471879558
Что вы все несете тут, про позор? Противно читать, чес слово. Это весьма распространенная тактика, как за германию турки с неграми играют, так норм. А как за нас - позор))
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