Рахимов не будет руководить «Тереком» в матче с «Ростовом» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не сможет руководить своей командой в предстоящем матче с «Ростовом» из-за проблем со здоровьем.

«Рахимова заменяет Игорь Ледяхов. Скорее всего, на матче с «Ростовом» руководить командой будет он, а дальше станет видно.

Завтра он будет сдавать анализы в Москве, потом будет лечиться совместно с австрийскими врачами. До сих пор диагноз не поставлен, никто не знает, что происходит, поэтому лечение толком назначить не могут», — сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.