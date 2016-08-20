Зинченко: «Отдавать меня в аренду или нет – решать только Гвардиоле»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, посетивший сегодня матч четвертого тура РФПЛ между своей бывшей командой «Уфой» и «Тереком» (1:3), рассказал об уровне чемпионата Англии, а также отметил, что решение о его возможной аренде в другую команду будет принимать главный тренер Хосеп Гвардиола.

– Не ожидал такого теплого приема в Уфе, я по всем скучал. Не дождусь момента, когда приеду в следующий раз, потому что для меня – это глоток свежего воздуха.

– Какой футбол в Англии? Расскажите.

– Уровень там, конечно, сумасшедший, но ведь нет ничего невозможного.

– В первой половине сезона вы останетесь в составе «Манчестер Сити» и не будете уходить в аренду?

– Пока ничего не могу сказать. Все решает Пеп Гвардиола – как он скажет, так и будет.

– Каким Гвардиола представился вам?

– Считаю, что он лучший тренер. По той работе, которую он проделывает, можно сказать, что он живет и дышит футболом.

– Можно ли пробиться в чемпионат Англии?

– Я считаю, нужно.