Силлессен в ближайшие дни подпишет контракт с «Барселоной»

Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен в ближайшие дни подпишет соглашение с «Барселоной» сроком на пять лет. Сообщается, что за 27-летнего стража ворот сине-гранатовые заплатят 14 миллионов евро. Таким образом, с большой долей вероятности, страж ворот не примет участия во ответной игре четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ростовом», которая пройдет 24 августа.

Заменой Силлессену в амстердамском клубе может вратарь «Ньюкасла» Тим Крул. Отметим, что сегодня страж ворот «Аякса» не был включен в заявку на матч третьего тура Эредивизие против «Виллема II».