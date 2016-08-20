Гиггз: «Возможно, Погба – это будущий второй Кин, Робсон или Джеррард»

Экс-полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о хавбеке манкунианцев Поле Погба, перешедшим в стан «красных дьяволов» в нынешнее межсезонье из «Ювентуса».

«Погба обладает талантом. Вы видели его габариты и телосложение? У него не будет проблем в Премьер-лиге. Интересно было наблюдать, как Тьерри Анри не смог ответить на вопрос о его лучших качествах.

Возможно, Поль – это будущий второй Рой Кин, Брайан Робсон или Стивен Джеррард. Мы слишком зацикливаемся, он опорный ли он полузащитник или атакующий. Почему он не может быть и тем, и другим? Это то, что он должен и умеет делать», – сказал Гиггз.