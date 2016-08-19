Рахимов пропустит матч с «Уфой» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не сможет руководить командой в предстоящем матче 4-го тура чемпионата России с «Уфой». Сообщается, что 51-летний специалист не полетел в столицу Башкортостана и остался в Грозном из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, состояние здоровья Рашида Рахимова вновь ухудшилось. У тренера опять повысилась температура, и он остался в Грозном. Сейчас он находится под присмотром врачей. В матче с «Уфой» командой будет руководить помощник Рахимова Игорь Ледяхов», – сообщил пресс-атташе «Терека» Казбек Хаджиев.

Напомним, что Рахимов из-за плохого самочувствия пропустил матч 1-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».