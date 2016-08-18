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  • Газзаев: «Предвыборный процесс сопровождается странными историями»

Газзаев: «Предвыборный процесс сопровождается странными историями»

18 августа 2016, 16:17
12

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, претендующий на пост президента РФС, прокомментировал информацию о том, что на выборы помимо него выставили свои кандидатуры еще три претендента: Виталий Мутко, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

– Очевидно, что все трое идут в связке, где кому-то уготована роль «для подстраховки». Но я уже говорил, что любая конкуренция – это интересно. Что ж, будем бороться против всего РФС. Кстати, предлагаю тогда уже всем сотрудникам Российского футбольного союза дружно выдвинуться на выборы президента РФС.

– Для вас стало неожиданностью появление в списке кандидатов Прядкина и Ефремова?

– Ситуация действительно несколько странная. Из этого сделали какую-то тайну. Срок подачи заявок завершался 15 августа, а сегодня уже 18-е. Почему три дня ничего не было известно и царило молчание – может быть, кандидаты стеснялись? Не хочется верить, что какие-то решения могли приниматься задним числом. Вы помните, как подавал заявку я – 12 августа пришел в РФС вместе с юристом, мне официально заверили все документы, после чего я дал интервью журналистам. Все было сделано как положено.

Пока что предвыборный процесс сопровождается странными историями. Напомню, что недавно мне позвонил Виталий Мутко и сообщил о каких-то проблемах с моими документами, хотя 12 августа в РФС на глазах у юриста их у меня официально приняли, подтвердив, что все в порядке. Что это, простое недоразумение или попытка применить административный ресурс? И почему мне звонил сам министр спорта, хотя по такому вопросу это должен был делать обычный сотрудник юридического отдела РФС?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий
Комментарии (12)
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iuda
1471526385
Они ещё тебе и колеса шилом проткнут
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андрей андреев
1471527301
Только не пой,что "в жесткой ,конкурентной борьбе я проиграл(или выиграл)".Даже(выборы) назначение мэра Мухосранска не происходит без ЕГО одобрения. Устроили тут демократию.Мы не какие нибудь пиндосы и гейропа с выборами.Как ОН скажет,так и будет.
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vladimir-7
1471527367
Мудко страхуется и он начнет скоро подставлять Вас, Валерий Георгиевич. Эти подставные кандидаты отнимут голоса, а потом эти свои голоса отдадут Мудко.
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altezzik
1471528861
Пёс, укуси их там всех, порви как тряпки
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Алексей1988
1471530444
Если честно, надоели уже все эти питерские дружки ВВП. На всех ключевых постах они, весь бизнес под ними, в том числе отжали вк у Дурова. Теперь и в спорте устроили монополию!!! В спорте должны работать профи, люди, которые разбираются в том или ином виде спорта Кто такой Мутко? Просто чиновник, политик и не более!!! Он мяч то, наверное, только по телеку и со стадиона видел. Реально уже бесит вся эта шайка ввпэшная.
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Тraumtanzеr
1471530921
Вперед псина.Дави гадов.
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Hangeldi
1471531494
Мутько!!!
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Kosmotoga
1471543405
никакой тайны нет.Мутко прочно пустил корни и охотно делиться баблом с подельниками.
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Aztec58
1476027049
Бывшему коню ли говорить о странностях?
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