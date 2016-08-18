Газзаев: «Предвыборный процесс сопровождается странными историями»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, претендующий на пост президента РФС, прокомментировал информацию о том, что на выборы помимо него выставили свои кандидатуры еще три претендента: Виталий Мутко, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

– Очевидно, что все трое идут в связке, где кому-то уготована роль «для подстраховки». Но я уже говорил, что любая конкуренция – это интересно. Что ж, будем бороться против всего РФС. Кстати, предлагаю тогда уже всем сотрудникам Российского футбольного союза дружно выдвинуться на выборы президента РФС.

– Для вас стало неожиданностью появление в списке кандидатов Прядкина и Ефремова?

– Ситуация действительно несколько странная. Из этого сделали какую-то тайну. Срок подачи заявок завершался 15 августа, а сегодня уже 18-е. Почему три дня ничего не было известно и царило молчание – может быть, кандидаты стеснялись? Не хочется верить, что какие-то решения могли приниматься задним числом. Вы помните, как подавал заявку я – 12 августа пришел в РФС вместе с юристом, мне официально заверили все документы, после чего я дал интервью журналистам. Все было сделано как положено.

Пока что предвыборный процесс сопровождается странными историями. Напомню, что недавно мне позвонил Виталий Мутко и сообщил о каких-то проблемах с моими документами, хотя 12 августа в РФС на глазах у юриста их у меня официально приняли, подтвердив, что все в порядке. Что это, простое недоразумение или попытка применить административный ресурс? И почему мне звонил сам министр спорта, хотя по такому вопросу это должен был делать обычный сотрудник юридического отдела РФС?