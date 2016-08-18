Черчесов: «Шансов у Фернандеса играть за сборную будет столько же, сколько и у остальных»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о натурализации иностранных игроков для национальной команды.

«Я на эту тему разговаривал. Никого мы просить не будем это делать. Это изначально неправильно.

Но я не говорю, что легионерам нужно запретить предоставлять гражданство РФ, если игрок женат на россиянке, или, допустим, живет в России пять лет, то он имеет на это полное право. Если он получает российские гражданство, то для нас становится таким же кандидатом, как и все остальные. Моя принципиальная позиция – чтобы не было искусственного внедрения, чтобы была конкурентная среда.

Марио Фернандес? На данном этапе он приглашен на сбор. Он приедет, проведет тренировку, мы с ним пообщаемся, наметим векторы, из которых и будем исходить. Он игрок ЦСКА, чемпион России, значит, чем-то выделяется, но при этом остается таким же игроком, как и остальные – и шансов у него играть за сборную будет столько же, сколько и у остальных», – сказал Черчесов.