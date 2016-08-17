Митрофанов: «Черчесов дал возможность отдохнуть игрокам «Зенита», поэтому и вызвал лишь троих игроков»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов считает, что вызов в сборную России на ближайшие товарищеские матчи лишь трех игроков петербургского клуба связано с тем, что новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов хочет просмотреть как можно больше футболистов в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Напомним, в поединках с Турцией и Ганой примут участие лишь Юрий Жирков, Олег Шатов и Артем Дзюба.

«Малое количество игроков «Зенита» в сборной? Ко всему нужно относиться философски. Целый отборочный цикл сборная России проведет в рамках товарищеских матчей. Очевидно, что новый главный тренер хочет посмотреть разные варианты и комбинации. Плюс часть футболистов была существенно перегружена летом.

Сразу после окончания чемпионата России они поехали на Евро, потом практически сразу начались сборы с клубами. Разумно, что Черчесов дал им возможность отдохнуть», – отметил Митрофанов.