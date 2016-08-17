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  • Митрофанов: «Черчесов дал возможность отдохнуть игрокам «Зенита», поэтому и вызвал лишь троих игроков»

Митрофанов: «Черчесов дал возможность отдохнуть игрокам «Зенита», поэтому и вызвал лишь троих игроков»

17 августа 2016, 14:58
6

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов считает, что вызов в сборную России на ближайшие товарищеские матчи лишь трех игроков петербургского клуба связано с тем, что новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов хочет просмотреть как можно больше футболистов в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Напомним, в поединках с Турцией и Ганой примут участие лишь Юрий Жирков, Олег Шатов и Артем Дзюба.

«Малое количество игроков «Зенита» в сборной? Ко всему нужно относиться философски. Целый отборочный цикл сборная России проведет в рамках товарищеских матчей. Очевидно, что новый главный тренер хочет посмотреть разные варианты и комбинации. Плюс часть футболистов была существенно перегружена летом.

Сразу после окончания чемпионата России они поехали на Евро, потом практически сразу начались сборы с клубами. Разумно, что Черчесов дал им возможность отдохнуть», – отметил Митрофанов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Зенит Черчесов Станислав Митрофанов Максим
Комментарии (6)
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STAFOR13
1471436326
ага, если только Смольникову, остальные денежные мешки
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Totti11
1471436353
"Часть футболистов была перегружена" ???? Да они были так перегружены, что мышцы себе рвали и тянули в товарняках, еле двигались по полю и в товарищеских и на ЕВРО........ Тренерский штаб просто добивал игроков после тяжёлой концовки чемпионата России, вместо восстановления и их подготовки к ЕВРО 2016!!!
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nik55
1471436815
Черчесов дал возможность отдохнуть на весь сезон
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Denis SPb
1471438549
Так просто приятнее думать)
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ivanthebest
1471438981
Ахаха) как всегда нелепые отмазки)
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Garrincha58
1471440934
Бедный Кокорин так устал в Монако петь и пить под гимн страны, что до сих пор отойти не может. Но вы господин Митрофанушка добавьте ему зарплату, а то у него на следующий визит в Монте Карло не хватает. Там шампанское подорожало ведь в Европе сейчас кризис
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