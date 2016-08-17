Романцев: «Мутко за полгода семь раз был в РФС, а Газзаев будет работать ежедневно»

Экс-наставник «Спартака» и национальной сборной Олег Романцев высказал мнение, что российский футбол в срочном порядке нуждается в изменениях. При этом по словам заслуженного тренера страны, начать данный процесс нужно с РФС, глава которого – Виталий Мутко – уделяет не слишком много внимания развитию и проблемам самого популярного вида спорта в стране.

«Надо начинать с головы. Президент РФС должен с утра до вечера быть на работе и разъезжать по регионам. Мутко за полгода семь раз был в РФС. Надо брать ношу по себе. Футбол требует серьезного анализа и поправок, нельзя раствориться среди других видов спорта.

Мы удивляемся, что в клубах из Улан-Уде, Читы не получают зарплату. Они много летают. Это надо контролировать. Валерий Газзаев будет работать ежедневно. И изменения надо вносить срочно», – сказал Романцев.