Стогниенко: «В ближайшие несколько лет Акинфеев должен оставаться первым номером сборной»

Известный журналист Владимир Стогниенко затронул тему вратарской позиции в сборной России.

«Мы все понимаем, что, если здоров Игорь Акинфеев, то задача тренера – просто выбрать конкурентов. Не того, кто должен непременно его вытеснить из ворот, а того, кто теоретически может подменить. В ближайшие несколько лет Акинфеев по-прежнему будет твердым первым номером. Сейчас выбор пал на Джанаева и Крицюка. Вполне возможно, кто-то из них даже появится на поле в ближайших матчах.

Вызов вратаря «Краснодара» сюрпризом не стал. Он неплохо начал этот сезон, потому его приглашение вполне себе обоснованно. Что касается отсутствия Лодыгина, то Юрий не очень удачно выступает в последнее время – вспомните хотя бы эти странные выносы мяча в матче с «Ростовом». Но думаю, что если он наберет форму, в сборную его вызывать еще будут», – заявил Стогниенко.