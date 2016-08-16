Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Аяксом»

Лига чемпионов. «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Аяксом»

16 августа 2016, 23:36
39

В поединке заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» разошелся миром с «Аяксом». Встреча, которая состоялась сегодня на «Амстердам-Арене», завершилась вничью – 1:1. На гол полузащитника российской команды Кристиана Нобоа хозяева ответили забытым мячом в исполнении Дэви Клаассена.

Стоит отметить, что ответный матч между командами пройдет 23 августа в Ростове-на-Дону.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

Аякс (Голландия) – Ростов (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 13; 1:1 – Клаассен, 38 (с пенальти).

Ростов: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Ерохин (Эзатолахи, 67), Нобоа, Бухаров (Азмун, 57), Полоз (Байрамян, 87).

Аякс: Силлессен, Велтман, Дейкс, Санчес, Ридевальд, Базур, Эль-Гази, Траоре (Дольберг, 82), Клаассен, Юнес (Кассьера, 68), Гудель.

Предупреждения: Классен, 65; Велтман, 88 – Ерохин, 8; Навас, 37; Кудряшов, 52; Эзатолахи, 74; Гацкан, 89; Нобоа, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Аякс Ростов
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1471380012
Выстояли, но можно сказать и отскочили. Как и ожидалось сказался тяжелый матч с Зенитом. Свежести не было, потому так явно и уступали во всех компонентах игры. В ответной игре должны быть посвежее. Дома Ростов так убого сыграть не должен.
Ответить
Sergh4
1471380725
Красавчики, топ-клубы учитесь как выжимать максимум!!!!!!! Браво парни!!!!
Ответить
roman230582
1471380796
Молодцы
Ответить
denisov
1471380894
Молодцы.Джанаев лучший.
Ответить
Дон Посей
1471381337
Просто молодцы!!!! Обидно только, что в двух последних играх победа убегает от Ростова опять из-за пенальти... Удачи, Сельмаш! С ув.
Ответить
valencia 45
1471381624
Ростов красава
Ответить
Marvianu
1471381724
Игра шикарная, обе команды показали отличный футбол! Не пожалел)
Ответить
BAIv
1471382513
свежий позор «Спартака».
Ответить
bombardir70
1471382896
Ростов с ничьей, но так играть нельзя,в Аяксе одна молодеж и при этом 75% владения мячом и 680 передач против 120 у Ростова,короче смотреть на ЭТО было противно.
Ответить
Томь вперёд
1471405346
Всего 1 шаг до исторического достижения! Ростову удачи!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
4
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
4
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
1
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+