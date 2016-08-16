Лига чемпионов. «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Аяксом»

В поединке заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» разошелся миром с «Аяксом». Встреча, которая состоялась сегодня на «Амстердам-Арене», завершилась вничью – 1:1. На гол полузащитника российской команды Кристиана Нобоа хозяева ответили забытым мячом в исполнении Дэви Клаассена.

Стоит отметить, что ответный матч между командами пройдет 23 августа в Ростове-на-Дону.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

Аякс (Голландия) – Ростов (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 13; 1:1 – Клаассен, 38 (с пенальти).

Ростов: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Ерохин (Эзатолахи, 67), Нобоа, Бухаров (Азмун, 57), Полоз (Байрамян, 87).

Аякс: Силлессен, Велтман, Дейкс, Санчес, Ридевальд, Базур, Эль-Гази, Траоре (Дольберг, 82), Клаассен, Юнес (Кассьера, 68), Гудель.

Предупреждения: Классен, 65; Велтман, 88 – Ерохин, 8; Навас, 37; Кудряшов, 52; Эзатолахи, 74; Гацкан, 89; Нобоа, 90.