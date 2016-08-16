Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев составил свою символическую сборную 3-го тура РФПЛ. Специалист отметил трех игроков ЦСКА – Марио Фернандеса, Василия Березуцкого, Понтуса Вернблума.
Сборная 3-го тура РФПЛ по версии Газзаева: Александр Беленов («Анжи»), Марио Фернандес (ЦСКА), Иван Новосельцев («Ростов»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Понтус Вернблум (ЦСКА), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Олег Иванов («Терек»), Олег Шатов («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).
Источник: Чемпионат.ком