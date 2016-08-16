Ловчев: «В Амстердаме будет нормальный «Ростов» с тренером Бердыевым на лавочке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Курбан Бердыев пытается помочь «Ростову» выйти в групповой этап Лиги чемпионов, чтобы команда могла заработать от участия в турнире.

«У нас в стране много ненормального. Бердыев просто понимает: чтобы ему и игрокам выплатили деньги, которые им должны в клубе, надо заработать их в Лиге чемпионов, выйдя в групповой этап. Поэтому тренер и игроки попытаются все для этого сделать. В Амстердаме будет нормальный «Ростов» с тренером Бердыевым на лавочке. «Ростов» сыграет от обороны и попытается поймать «Аякс» на контратаке. Тем более Азмун, пропускавший последнюю игру из-за дисквалификации, сможет играть. И Гацкан, которого удалили в Питере, тоже.

Понятно, промедление не нравится спартаковским болельщикам, им нужна определенность. Но, очевидно, есть договоренность, что Бердыев должен завершить отборочный турнир Лиги чемпионов с «Ростовом». У него есть ответственность перед игроками. И разговоры, что с ним в «Спартак» перейдет несколько игроков, тоже отсюда. Он же их звал в «Ростов», обещал что-то. Теперь, возможно, говорит им: «Вас здесь обманули, а там, в «Спартаке», не обманут», – заявил Ловчев.