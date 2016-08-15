Кириченко: «Не знаю, будет ли завтра Бердыев на скамейке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал участие бывшего наставника команды Курбана Бердыева в тренировочном процессе перед матчем с «Аяксом».

– Думаю, что все знают, что «Ростов» для него не чужая команда. На данный момент у Курбана Бекиевича нет контракта с другим клубом. Он будет нас консультировать, по крайней мере, на завтрашний матч.

– А на ответную игру?

– Ничего не могу сказать по этому поводу. Знаю только про завтрашнюю встречу.

– Будет ли Курбан Бекиевич завтра находиться на скамейке запасных?

– Не отказался бы от такого квалифицированного помощника, но как будет завтра — вопрос пока открыт.