Бош: «Не думаю, что без Бердыева в «Ростове» что-то серьезно изменится»

Главный тренер «Аякса» Петер Бош в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Ростова» поделился мнением о предстоящей игре.

– Что скажете о «Ростове»?

– Это довольно опасная команда. Они быстро перестраиваются и хорошо используют те шансы, которые им дает соперник.

– Как, по-вашему, скажется на «Ростове» уход Бердыева?

– Я не думаю, что что-то серьезно изменится. Теперь главным тренером стал его ассистент. Кроме того, я так понял, что сам Бердыев тоже приедет. Так что вряд ли что-то радикально поменяется у «Ростова».

– «Аякс» в прошлом играл несколько раз со «Спартаком» и все матчи проиграл. Нет ли у вас суеверия на этот счет?

– Нет, мы совершенно не суеверны.