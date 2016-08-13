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Бускетс признал проблемы «Барселоны» в обороне

13 августа 2016, 18:47
2

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс признал, что у сине-гранатовых существуют проблемы при защите собственных ворот. По мнению игрока, их нужно устранить до начала официальных игр сезона.

«Мы должны играть более уверенно в обороне. В межсезонье команда может провести большое количество количество матчей, в которых будет много забивать и много пропускать. Нам стоит улучшить игру в защите, скоро нас ждут официальные поединки, в том числе за Суперкубок Испании.

Мы не имеем никаких преимуществ перед «Севильей». У них было несколько дней, чтобы физически подготовиться к этой встрече. Хотя, если говорить о психологической стороне, то им было бы гораздо легче, выиграй они Суперкубок УЕФА», – сказал Бускетс.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Бускетс Серхио
Комментарии (2)
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калач
1471118701
ничего когда тебя в шею погонят и возьмут Серхи Роберто все станет ок
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Joko21
1471155541
попровимо
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