Бускетс признал проблемы «Барселоны» в обороне

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс признал, что у сине-гранатовых существуют проблемы при защите собственных ворот. По мнению игрока, их нужно устранить до начала официальных игр сезона.

«Мы должны играть более уверенно в обороне. В межсезонье команда может провести большое количество количество матчей, в которых будет много забивать и много пропускать. Нам стоит улучшить игру в защите, скоро нас ждут официальные поединки, в том числе за Суперкубок Испании.

Мы не имеем никаких преимуществ перед «Севильей». У них было несколько дней, чтобы физически подготовиться к этой встрече. Хотя, если говорить о психологической стороне, то им было бы гораздо легче, выиграй они Суперкубок УЕФА», – сказал Бускетс.