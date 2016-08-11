Бубнов: «Страшно представить образ будущей сборной России»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

«Случилось то, о чем мы уже давно знали. Впрочем, мне было все равно, кого назначат главным тренером сборной России — Черчесова, Бердыева или кого-то еще. Дело не в тренере, а во всей прогнившей системе нашего футбола. Вы думаете, сейчас Черчесов достанет из рукава новых игроков, которые начнут всех рвать? При том, что официальных матчей до чемпионата мира у нас уже не будет, только товарищеские игры. Кубок Конфедераций я в расчет не беру. Зная наш менталитет и нелюбовь к товарнякам, даже страшно представить образ будущей команды.

Два года понтов — вот что нас теперь ждет в будущем. Тут прошло заявление от Игоря Лебедева, что Черчесов готов вывести сборную в финал чемпионата мира! В финал?! Не смешите нас! Лионель Месси после этого заявления может прям завтра собрать пресс-конференцию и объявить о завершении карьеры в сборной Аргентины. У чудака был последний шанс выиграть что-то со сборной, но раз Черчесов собрался в финал, то делать там значит уже нечего. Повторюсь, никаких чудес от сборной я не жду. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы что-то сейчас изменилось к лучшему», – сказал Бубнов.