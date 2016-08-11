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  • Бубнов: «Страшно представить образ будущей сборной России»

Бубнов: «Страшно представить образ будущей сборной России»

11 августа 2016, 23:07
41

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

«Случилось то, о чем мы уже давно знали. Впрочем, мне было все равно, кого назначат главным тренером сборной России — Черчесова, Бердыева или кого-то еще. Дело не в тренере, а во всей прогнившей системе нашего футбола. Вы думаете, сейчас Черчесов достанет из рукава новых игроков, которые начнут всех рвать? При том, что официальных матчей до чемпионата мира у нас уже не будет, только товарищеские игры. Кубок Конфедераций я в расчет не беру. Зная наш менталитет и нелюбовь к товарнякам, даже страшно представить образ будущей команды.

Два года понтов — вот что нас теперь ждет в будущем. Тут прошло заявление от Игоря Лебедева, что Черчесов готов вывести сборную в финал чемпионата мира! В финал?! Не смешите нас! Лионель Месси после этого заявления может прям завтра собрать пресс-конференцию и объявить о завершении карьеры в сборной Аргентины. У чудака был последний шанс выиграть что-то со сборной, но раз Черчесов собрался в финал, то делать там значит уже нечего. Повторюсь, никаких чудес от сборной я не жду. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы что-то сейчас изменилось к лучшему», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия Россия Месси Лионель Черчесов Станислав Бубнов Александр
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lekseij2007
1470946487
Бубен, дай время!
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MAE
1470946633
Бубен за...л,в доску ,взял бы сам тренировать кого нибудь,только и языком чешет, Пи..ть-не мешкии ворочить
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Daxa09
1470947376
К сожалению все именно так и есть думали лимит пойдёт на пользу сборной а оказалось наоборот наши пешеходы ещё больше расслабились потому что паспорт защищает их от здоровой конкуренции вот в таких тепличных условиях собирается сборная нету у нас конкуренто способных игроков и ничего с этим не поделать
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андрей андреев
1470947809
Прав
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Essence
1470948012
хорошо,что мы провалилсь на чемпионате европы.хоть гнобят перед чемпионатом мира.хоть шапки закидывать не будут...слабое,но утешение(
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multiscan
1470948143
Редко соглашаюсь с Бубновым, но здесь он абсолютно прав.
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VVM1964
1470948274
+++!!!
Ответить
VikNMar
1470949323
Трепло этот Бубен , футболист был г........ , а теперь эксперт Г .........!
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a-rakhmatov
1470957972
Да уж!......хороший тренер в России - большая проблема, осталось два реальных профессионала Бердыев и Кононов, но они тоже уже при клубах
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Friedrich Zimmermann
1470962113
первый раз соглашаюсь с ним
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