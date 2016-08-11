Романцев: «Верю, что Черчесов добьется результата со сборной России»

Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов способен добиться результата на своем посту. При этом заслуженный российский тренер подчеркнул, что удача 52-летнему специалисту явно не помешает.

«Безусловно, я рад за бывшего подопечного. Как может быть иначе?

Есть ли у Станислава качества, чтобы принести успех сборной? Конечно. Иначе бы его не выбрали на этот пост. За него говорит главное – результат. Он его добивался. Верю, что добьется со сборной.

Главное, что хотелось бы пожелать Черчесову на этом посту – удачи! Пусть ему повезет больше, чем мне», – сказал Романцев.