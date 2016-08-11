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  • Романцев: «Верю, что Черчесов добьется результата со сборной России»

Романцев: «Верю, что Черчесов добьется результата со сборной России»

11 августа 2016, 14:31
6

Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов способен добиться результата на своем посту. При этом заслуженный российский тренер подчеркнул, что удача 52-летнему специалисту явно не помешает.

«Безусловно, я рад за бывшего подопечного. Как может быть иначе?

Есть ли у Станислава качества, чтобы принести успех сборной? Конечно. Иначе бы его не выбрали на этот пост. За него говорит главное – результат. Он его добивался. Верю, что добьется со сборной.

Главное, что хотелось бы пожелать Черчесову на этом посту – удачи! Пусть ему повезет больше, чем мне», – сказал Романцев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Черчесов Станислав Романцев Олег
Комментарии (6)
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ilichkadr
1470917641
Если и добивался, так стоЯ на 18 кв. м., а надо на 7140 квадратах результат показывать.
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Мирошечка
1470922955
Что то Олег Иванович повторяется. Я верю в Черечесова, я верю в Карпина, я верю в Гунько, я верю в Аленичева, а теперь я снова верю в Черечесова. Я тоже Олег Иванович твердо верю что с этим очередным физруком, выбранным мудко, нас ждет тот же результат что и у слуцкера на Евро.
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KWN37
1470924522
Романцева в сборную !
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Alessandro_grande
1470932184
На ЧМ-18 наши футболисты будут покемонов ловить бегать, а не футбол играть
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